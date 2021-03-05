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7/24 Dinle Prof. Dr. Teoman Duralı

Prof. Dr. Teoman Duralı

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En Çok Dinlenen Prof. Dr. Teoman Duralı Şarkıları

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01

Hikmeti konuşturan tabip, hekimdir

Prof. Dr. Teoman Duralı 12:15
02

Uzvî/organik insanî tıptan bionik beşerî tıbba

Prof. Dr. Teoman Duralı 11:11
03

Var olma varlıktan neşet eder

Prof. Dr. Teoman Duralı 09:56
04

Çağdaş insan

Prof. Dr. Teoman Duralı 09:12
05

Hulâsa: Özöğretisi – II

Prof. Dr. Teoman Duralı 08:58

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