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Prof. Dr. Teoman Duralı
Prof. Dr. Teoman Duralı
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En Çok Dinlenen Prof. Dr. Teoman Duralı Şarkıları
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01
Hikmeti konuşturan tabip, hekimdir
Prof. Dr. Teoman Duralı
12:15
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02
Uzvî/organik insanî tıptan bionik beşerî tıbba
Prof. Dr. Teoman Duralı
11:11
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03
Var olma varlıktan neşet eder
Prof. Dr. Teoman Duralı
09:56
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04
Çağdaş insan
Prof. Dr. Teoman Duralı
09:12
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05
Hulâsa: Özöğretisi – II
Prof. Dr. Teoman Duralı
08:58
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