A Haber bir ilke imza atarak görevden dönen Mehmetçik'i karşıladı. Kahraman Türk askerine A Haber mikrofonunu uzatan Kerim Ulak, bölge ve terör operasyonları hakkında bilgi aldı. Tunceli Ovacık'ta terör operasyonları devam ederken A Haber kahraman Türk komandosunu ekranlara taşıdı. Operasyondan dönen Mehmetçik ele geçirilen mühimmatı sergilerken ABD'den PKK'ya gönderilen M16 dikkat çekti. Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, A Haber canlı yayınında harita üzerinden operasyonlar hakkında bilgi verdi.