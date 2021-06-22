Memleket Meselesi’nin 21 Haziran 2021 tarihli yayınında 1 Temmuz’da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları kararı, HDP’ye kapatma davası ve AYM’nin kararı, CHP’li belediyelerdeki israflar, CHP’li belediyelerin suya zam karnesi masaya yatırıldı. Programda; Salgın Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, AK Parti Bilecik Milletvekili Avukat Selim Yağcı, Gazeteci Metin Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk önemli yorumlarda bulundular…