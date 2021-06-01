Memleket Meselesi, 31 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; Sokağa çıkma kısıtlamalarında esneme, Yeni normalleşme nasıl olacak? Sokağa çıkma kısıtlamasının yeni detayları, İYİ Parti ve CHP’nin kuyumcu tiyatrosu, Yine Dikbayır yine manipülasyon konuları ele alındı. Önemli başlıkları; Siyasetçi yazar Mehmet Metiner, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, AK Parti Ankara Milletvekili Prof.Dr. Arife Polat Düzgün yorumladı…