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08
Kehf Suresi 45-49. ayetler
04:35
07 Şubat 2023
Mekke döneminde inen Kehf Suresi 110 ayettir. Adını ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf ” kelimesinden almıştır. Sûre de temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevî hâlleri, ayrıca Hz. Mûsâ ile Zülkarneyn konu edilmektedir.
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09
Taha suresi 105-115. ayetler
05:52
07 Şubat 2023
Mekke döneminde nazil olan Taha Suresi, 135 ayettir. Adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Surede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz. Peygamber (sav) teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
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Ahzab Suresi 1 ve 8. ayetler
07:56
07 Şubat 2023
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18
Kaf Suresi 30-35. ayetler
04:02
07 Şubat 2023
Mekke döneminde nazil olan Kaf Suresi, 45 âyettir. Sure, adını başındaki “Kâf ” harfinden almıştır. Başlıca İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.
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Felak Suresi 1-5. ayetler
01:27
07 Şubat 2023
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