|Paylaş
|Daha Fazla
|
01
|
08
8. Bölüm - İki Kayıp
00:00
06 Şubat 2023
|
14
14. Bölüm - Namaz
00:00
06 Şubat 2023
|
15
15. Bölüm - Ey Örtüsüne Bürünen
00:00
06 Şubat 2023
|
21
21. Bölüm - Mucize
00:00
06 Şubat 2023
|
24
24. Bölüm - Hz. Ömer
06:53
06 Şubat 2023
|
26
26. Bölüm - Üç soru
00:00
06 Şubat 2023
|
28
28. Bölüm - Adil bir kral
07:18
06 Şubat 2023
|
29
29. Bölüm - Necaşi
00:00
06 Şubat 2023
|
31
31. Bölüm - Boykot
05:43
06 Şubat 2023
|
34
34. Bölüm - Hüzün Yılı
07:38
06 Şubat 2023
|
35
35. Bölüm - Taif
08:19
06 Şubat 2023
|
36
36. Bölüm - Senin Yüzünün Nuru
07:42
06 Şubat 2023
|
40
40. Bölüm - Suikast
07:21
06 Şubat 2023
|
47
47. Bölüm - Savaş Sesleri
07:45
06 Şubat 2023
"Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar, haksız yere, sırf, “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."
|
49
49. Bölüm - Allah'ın Vaadi
07:45
06 Şubat 2023
"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 'Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.' Şöyle de dediler: 'İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.'"
|
64
65. Bölüm - Şehitlerin gömülmesi
08:18
06 Şubat 2023
Peygamber Efendimiz uhud'da savaşın sona ermesinin ardından arkadaşlarından düzlüğe inmelerini istemiş, biri öncen Hz. Hamza'nın cesedini bulması için savaş alanına gönderilmişti. Fakat gönderilen kişi görüdüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber'e ne diyeceğini bilemediği için gecikmişti. Bunun üzerine Hz. Ali onun arkasından gitti.
|
72
73. Bölüm - Hendek Savaşı
07:11
06 Şubat 2023
|
75
76. Bölüm - Kuşatmadan sonra
07:06
06 Şubat 2023
"Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehid olmuştur). Bir kısmı da (şehid olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
|
84
|
86
87. Bölüm - Ölümler ve bir doğum vaadi
08:12
06 Şubat 2023
|
87
88. Bölüm - Barışın bozulması
07:46
06 Şubat 2023
|
89
90. Bölüm - Büyük Zafer
08:50
06 Şubat 2023
|
90
91. Bölüm - Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması
08:50
06 Şubat 2023
Sıkıntılarla dolu günler geride kalmış Mekke fethedilmişti. Fakat Taifliler düşmanlığa son vermiyordu. Son olarak Lât’ın bir eşi olan Uzzâ’nın yıkılması ise harekete geçmelerine neden oldu. Mekke’nin fethinden üç hafta sonra Hevâzinliler Taif’in kuzeyindeki Evtas vadisinde yaklaşık yirmi bin kişilik bir ordu topladılar.
|
96
99. Bölüm - Seçim
08:48
06 Şubat 2023
|
97
100. Bölüm - Cennet
07:57
06 Şubat 2023
Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.