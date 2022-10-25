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7/24 Dinle Program Arşivi Vav TV 40 Sahabe
40 Sahabe
PODCAST

40 Sahabe

Vav TV

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocadan dinleyebileceğiniz podcastler...
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