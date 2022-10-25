×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Program Arşivi
Vav TV
40 Sahabe
PODCAST
40 Sahabe
Vav TV
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocadan dinleyebileceğiniz podcastler...
DİNLE
Şarkı Sözleri
Paylaş
Daha Fazla
01
1. Bölüm "Hz. Ebubekir"
42:45
25 Ekim 2022
Doç. Dr. Ömer Sabuncu ile "Hz. Ebubekir'in" hayatı anlatılıyor.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
41. Bölüm "Ümmü Haram"
49:14
24 Ekim 2022
Hz. Peygamberin müjdesine mazhar olan sahabe, "Ümmü Haram'ın" hayatı...
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git