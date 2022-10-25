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Açık Medeniyet
PODCAST

Açık Medeniyet

Vav TV

Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla tarih ve medeniyetin konuşulduğu sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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