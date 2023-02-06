×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Program Arşivi
Vav TV
Asıl Mesele
PODCAST
Asıl Mesele
Vav TV
Tahir İnan'ın sunumu ve farklı konukların eşliğinde gündemdeki meselelerin konu olduğu sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
DİNLE
Şarkı Sözleri
Paylaş
Daha Fazla
01
5. Bölüm | Mescid-i Aksa ve Kudüs
1:56:26
06 Şubat 2023
Asıl Mesele programı bu bölümünde ''Mescid-i Aksa ve Kudüs'' konusunu ele alıyor.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
6. Bölüm | Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat
00:00
06 Şubat 2023
Asıl Mesele programı bu bölümünde ''Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat'' konusunu ele alıyor.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
7. Bölüm | Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü
1:51:09
06 Şubat 2023
Asıl Mesele programı bu bölümünde ''Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü'' konusunu ele alıyor.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
8. Bölüm | Modern Dünyada Değer Kaygısı ve Gençlik
1:50:14
06 Şubat 2023
Asıl Mesele programı bu bölümünde ''Modern Dünyada Değer Kaygısı ve Gençlik'' konusunu ele alıyor.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
05
9. Bölüm | Türkiye'nin Deprem Gerçeği
1:40:18
06 Şubat 2023
Asıl Mesele programı bu bölümünde ''Türkiye'nin Deprem Gerçeği'' konusunu ele alıyor.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2023
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git