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Vav TV
Bilim ve Ötesi
PODCAST
Bilim ve Ötesi
Vav TV
Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmelerden, neyin nasıl yapıldığından, milli teknoloji hamlelerinden bahsedildiği Bilim ve Ötesi programı sizlerle.
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01
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi
56:41
26 Ağustos 2023
Petrolün yapısı ve kalitesi coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor mu?
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02
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi
51:57
26 Ağustos 2023
Bu bölümde Prof. Dr. Emre Onur Kahya ile "Evrenin Anlaşılmasında Fizik Biliminin Önemi" konuşuldu.
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03
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi
54:45
26 Ağustos 2023
Bugünkü matematik bilgisi her şeyi çözüyor mu?
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04
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi
45:21
26 Ağustos 2023
Nükleer enerji santrali bir ülke için ne anlam ifade ediyor?
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