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Bizim Sanatımız
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Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla tarihimizdeki sanat hakkında yeni bilgiler dinleyebileceğiniz podcastler...
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01
Türk Musikisinin Tarihi I Bizim Sanatımız
54:40
07 Eylül 2023
Bizim Sanatımız'ın bu bölümünde Sanatçı Feyzullah Çelebi ile "Türk Musikisinin Tarihi" konuşuldu.
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02
Fotoğraf Sanatı I Bizim Sanatımız
51:13
07 Eylül 2023
Bizim Sanatımız'ın bu bölümünde Sanatçı Cemil Şahin ile "Fotoğraf Sanatı" konuşuldu.
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03
Rasim Örnek'in Kılıç Yapım Atölyesi I Bizim Sanatımız
43:50
06 Eylül 2023
Kılıç kaç derecede dövülür?
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04
Tespih Sanatı I Bizim Sanatımız
38:25
06 Eylül 2023
Bizim Sanatımız bu bölümünde Tespih Ustası Lokman Karadağ'ın sanat yolculuğu anlatılıyor
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