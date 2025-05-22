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Düşünce ve Hayat
Vav TV
Hikmet Öztürk'ün sunumu ve Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek, hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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01
164. Bölüm | Allah İle İlişkimizde Nimetin ve Şükrün Rolü | Düşünce ve Hayat
1:30:43
22 Mayıs 2025
"Ocak Kavramı Üzerinden Annelik Ve Babalık Nasıl Tanımlanabilir?
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