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Enderun Sohbetleri
PODCAST

Enderun Sohbetleri

Vav TV

Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumu ve değerli konuklarıyla edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konuyu ele alan sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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