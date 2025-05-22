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Gençlerle Baş Başa
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Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Baş Başa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde sizlerle...
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49. Bölüm | Prof. Dr. Erhan Afyoncu Gençlerle Baş Başa'da!
1:33:11
22 Mayıs 2025
Gençler Soruyor Prof. Dr. Erhan Afyoncu Yanıtlıyor...
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