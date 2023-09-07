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Vav TV
Gönül Coğrafyamız
PODCAST
Gönül Coğrafyamız
Vav TV
Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla tarihsel ve kültürel bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak podcastler...
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01
Amerika ve Avrupa'da Müslümanların Tarihi | Gönül Coğrafyamız 52. Bölüm
1:47:12
07 Eylül 2023
Amerika'da ne tür İslami çalışmalar yapılıyor?
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02
Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri | Gönül Coğrafyamız 51. Bölüm
1:42:50
09 Temmuz 2024
Türkiye'nin Amerika'daki kültürel ve mimari faaliyetleri nelerdir?
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03
Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar | Gönül Coğrafyamız 50. Bölüm
00:00
09 Temmuz 2024
Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci nasıl başladı?
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04
İslam Coğrafyasında İlim | Gönül Coğrafyamız 49. Bölüm
1:40:17
09 Temmuz 2024
İlmiye sınıfı kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir?
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05
Osmanlı'dan Günümüze İcazetname Geleneği I Gönül Coğrafyamız 48. Bölüm
00:00
10 Temmuz 2024
İcazet geleneği nasıl başlamıştı?
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06
Ukrayna ve Rusya'nın Dini I Gönül Coğrafyamız 46. Bölüm
04:33
10 Temmuz 2024
Tarih boyunca Ukrayna - Rusya İlişkileri
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07
Osmanlı'nın Son Direnişi: Çanakkale Savaşı I Gönül Coğrafyamız 45. Bölüm
1:43:14
11 Temmuz 2024
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08
Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası I Gönül Coğrafyamız 44. Bölüm
00:00
11 Temmuz 2024
Balkan Savaşları sonrasında Rumeli'de hangi topraklar kaybedildi?
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