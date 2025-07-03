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Hayata Dokunmak
Vav TV
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde ve kıymetli konuklar eşliğinde insanların mentalitesi hakkında edilen sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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01
133. Bölüm | Ruhani Bir Şifa Yöntemi: Hat Sanatı | Hayata Dokunmak
1:13:31
03 Temmuz 2025
Usta-Çırak ilişkisi öğrenme sürecine nasıl yön verir?
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02
131. Bölüm | Bireysel ve Toplumsal Eksende "Yabancılaşma" Kavramı | Hayata Dokunmak
1:33:45
03 Temmuz 2025
Karl Marx'ın yabancılaşma kuramı hala geçerli mi?
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03
130. Bölüm | Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçişte Modernleşmenin Etkileri | Hayata Dokunmak
1:31:17
03 Temmuz 2025
Türkiye'nin toplumsal yapısı tarihsel olarak nasıl bir evrim geçirdi?
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04
129. Bölüm | Modern ve Geleneksel Şehirlerin Ayrıştığı Noktalar | Hayata Dokunmak
1:20:33
01 Temmuz 2025
Kişilerin kimliklerinin inşasında site kültürü nasıl bir rol oynar?
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05
İnsanın Hayat Yolculuğuna Okumanın ve Yazmanın Katkıları | Hayata Dokunmak
1:40:38
21 Mayıs 2025
İnsan ve toplum ilişkisi bağlamında vefa kavramı
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