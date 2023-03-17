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İftar Vakti
PODCAST

İftar Vakti

Vav TV

Rahmet, bereket ve Kur’an ayı on bir ayın sultanı Ramazan’ı Vav TV’de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin katkılarıyla "İftar Vakti" programının tüm bölümlerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin.
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