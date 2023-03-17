PODCAST

İftar Vakti

Rahmet, bereket ve Kur’an ayı on bir ayın sultanı Ramazan’ı Vav TV’de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin katkılarıyla "İftar Vakti" programının tüm bölümlerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin.