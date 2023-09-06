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İnfak programının bölümlerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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01
İslam'a göre yardım toplamanın usulü nedir?
02:39
06 Eylül 2023
Camilerde yardım toplamanın hükmü nedir? İslam usulüne uygun yardım nasıl toplanmalıdır?
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02
Haram para ile ihtiyacı olanlara yardım ediyorum, caiz midir?
01:14
06 Eylül 2023
Bankada faizini aldığım parayı ihtiyacı olanlara vermek sevap mıdır? Faizden elde edilen para ile fakirlere yardım etmek caiz midir?
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