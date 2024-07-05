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Vav TV
Kendini Bilmek
PODCAST
Kendini Bilmek
Vav TV
Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen ve her bölümde farklı konuklarla farklı psikolojik konulara değinen sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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01
Neden Başkalarıyla Kendimizi Kıyaslıyoruz? | Kendini Bilmek
1:41:47
05 Temmuz 2024
Kıskançlık ve Kıyas Arasındaki İlişki Ne?
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02
Bayram Psikolojimize Nasıl İyi Geliyor? | Kendini Bilmek
1:12:58
05 Temmuz 2024
Bayramları Affetme Ve Hoşgörü İçin Nasıl Vesile Kılabiliriz?
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03
İradeni Güçlendirmek İçin Kazanman Gereken 10 Prensip | Kendini Bilmek
06:20
05 Temmuz 2024
İradesi Güçlü Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
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04
İnsan nefsini nasıl terbiye eder? I Kendini Bilmek
24:31
05 Temmuz 2024
Günümüzde nefis terbiyesini zorlaştıran durumlar neler?
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05
Eşler Birbirine Aşağılayıcı Şekilde Davranmasının Sebebi Nedir? I Kendini Bilmek
16:18
05 Temmuz 2024
Bipolar Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?
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06
Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak | Kendini Bilmek
36:28
05 Temmuz 2024
Bilinçli Medya Kullanımı İçin Aileler Ne Yapmalı?
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07
Zihnimizdeki Kurallar Neden Oluşur? | Kendini Bilmek 523. Bölüm
00:00
05 Temmuz 2024
Kendimizi Neden Aşırı Derecede Yargılıyoruz?
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08
Kimler Gizli Narsisttir? Narsistlik Bir Hastalık Mı? | Kendini Bilmek 522. Bölüm
1:42:56
05 Temmuz 2024
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09
Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor? | Kendini Bilmek 521. Bölüm
1:39:00
05 Temmuz 2024
İnsan Kendini Yeniden Ne Zaman Keşfeder?
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10
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? | Kendini Bilmek 520. Bölüm
1:41:36
05 Temmuz 2024
Sosyal Kaygı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?
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11
Sağlıklı Bir Aile İçin Temel Etken Mutluluk mu? | Kendini Bilmek 519. Bölüm
00:00
05 Temmuz 2024
Mutlu Bir Aile İçin Zaman Ayırmak Neden Önemli?
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12
Toksik (Zehirli) İlişkinin İşaretleri Neler? l Kendini Bilmek 518. Bölüm
1:42:41
05 Temmuz 2024
Toksik İlişkilerden Nasıl Kurtulabiliriz?
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