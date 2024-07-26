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Kitabiyat programının bölümlerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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01
Mesnevî-i Ma'nevî | Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
03:36
26 Temmuz 2024
İslam kültür ve edebiyatının en önemli tasavvufi eserlerinden biri olarak zikredilen Mesnevî-i Ma'nevî, yüzyıllar boyunca birçok dile tercüme ve şerh edilmiş medeniyetimizin temel eserleri arasındadır.
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02
Yitik Cennet | Sezai Karakoç
03:04
26 Temmuz 2024
Yitik Cennet, Sezai Karakoç'un peygamber kıssaları ve medeniyet algısı üzerinden diriliş düşüncesini inşa ettiği bir eserdir.
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03
Uzun Hikaye | Mustafa Kutlu
02:32
26 Temmuz 2024
Uzun Hikaye, Bulgaristan göçmeni Ali ile oğlunun başından geçen olayların göç olgusu zemininde ve nostaljik bir atmosferde anlatıldığı uzun bir hikayeden oluşur.
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04
Metafizik | Fahreddin Er- Râzî
03:08
26 Temmuz 2024
İslam bilim ve düşünce tarihinin etkili isimlerinden Fahreddin Er- Râzî'nin kaleme aldığı el- Metâlibü'l - âliye, metafiziğin yüce meselelerinin ele alındığı kelama dair en hacimli eserlerin başında gelmektedir.
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05
Fusûsü’l-hikem | Muhyiddin İbnü'l-Arabî
02:57
26 Temmuz 2024
Fusûsü’l-hikem, İbnü'l-Arabî'nin özelde Hz. Peygamber'in genelde ise peygamberlerin hakikate ilişkin marifetlerini nassın, aklın ve dilin imkanlarını kullanarak ele aldığı ve bunun üzerine bir varlık ve insan yorumu ortaya koyduğu eseridir.
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06
El- Fütûhâtü'l Mekkiyye | İbnü'l Arabi
03:30
26 Temmuz 2024
Tasavvuf ve İslam düşünce tarihinin etkili isimlerinden büyük mutasavvıf İbnü'l Arabi'nin el- Fütûhât olarak da anılan eserin tam adı El- Fütûhâtü'l Mekkiyye fî ma'rifeti'l - esrâri'l - mâlikiyye ve'l - mülkiyye'dir.
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07
Vesîletü'n Necât | Süleyman Çelebi
02:56
26 Temmuz 2024
Halk arasında "Mevlid" olarak bilinen ve "Kurtuluş Vesilesi" anlamına gelen Vesîletü'n Necât, Süleyman Çelebi'nin kaleme aldığı edebiyat ve kültür tarihimizin en önemli eserlerindendir.
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08
El-Hikemü'l - Atâ'iyye | Atâullah İskenderi
02:11
26 Temmuz 2024
İbn Atâullah el - İskenderi'nin en meşhur eseri olan El-Hikemü'l - Atâ'iyye "hikmet" kelimesinin çoğulu olarak kullanılmıştır.
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09
El-Fıkhu'l-Ekber | Ebu Hanife
01:19
26 Temmuz 2024
Ebu Hanife'nin akaid konusundaki bir eseridir. Eser Ebu Hanife'nin oğlu Hammad Bin Ebu Hanife tarafından nakledilmiştir.
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10
İhyâ'u Ulmû'id-Din | Gazzâlî
02:34
26 Temmuz 2024
Gazzâlî'nin en önemli eserlerinin başında gelen İhyâ'u Ulmû'id-Din, Arapça kaleme alınmış olup, dönemin Müslümanları için bir "ıslah projesi" mahiyetindedir.
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11
Güvercin Gerdanlığı | İbn Hazm
02:05
26 Temmuz 2024
Türkçeye Güvercin Gerdanlığı olarak çevrilen bu eserin asıl ismi Tavku'l hamame'dir.
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12
Kutadgu Bilig | Yusuf Has Hacib
03:03
26 Temmuz 2024
Dil, edebiyat ve kültür tarihimizin en önemli kaynaklarından biridir. 11. yy'de Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış ilk manzum siyasetnamedir.
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13
Mukaddime | İbn Haldun
01:29
26 Temmuz 2024
Mukaddime, sosyoloji biliminin öncülerinden biri olan İbn Haldun'un tarih felsefesini, içtimai ve beşeri ilimleri temellendirdiği önemli bir eseridir.
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14
Âmâk-ı Hayal | Filibeli Ahmed Hilmi
02:44
26 Temmuz 2024
Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harflerden meydana gelen bir dizi ile hikmetin esası bilinir mi?
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15
Seyahatname | Evliya Çelebi
01:20
26 Temmuz 2024
Seyahatname, 17. yüzyılın en önemli seyyahlarından Evliya Çelebi'nin 40 yılı aşkın süreyle Osmanlı Topraklarında gezip gördükleri yerleri anlattığı on ciltten oluşan bir gezi yazısı kitabıdır.
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16
Mantıku't Tayr | Ferîdüddin Attâr
02:11
26 Temmuz 2024
Eserde Gazali'nin XII. yüzyılda yazdığı Risaletü't-tayr adlı eserden yararlanılmıştır. Ali Şîr Nevaî, Attar'ın eserine nazire olarak Lisânü't-Tayr eserini kaleme almıştır.
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17
Marifetname | Erzurumlu İbrahim Hakkı
02:07
26 Temmuz 2024
Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ahlak ve tasavvuf konularının ağırlıklı olduğu bir eserdir.
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18
Bu Ülke | Cemil Meriç
02:43
26 Temmuz 2024
Bu Ülke, Cemil Meriç'in hayatından kesitlerini ve yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini topladığı bir kitaptır.
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19
Çile | Necip Fazıl Kısakürek
02:55
26 Temmuz 2024
Bir başyapıt olan Çile, Necip Fazıl'ın manevi dönüşümün ardından bütün şiirlerini topladığı bir eserdir.
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20
Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar | Sadık Albayrak
02:42
26 Temmuz 2024
Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar, ömrünü ilme adayan gazeteci, yazar ve siyasetçi Sadık Albayrak tarafından İslam birliğinin oluşturduğu derin manayla kaleme alınmış özgün bir denemedir.
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21
Siyasetname | Nizam'ül Mülk
02:06
26 Temmuz 2024
Siyasetname, Büyük Selçuklu Devletinin en meşhur vezirlerinden biri olan Nizâmülmülk'ün kaleme aldığı bir eserdir.
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22
Gül Yetiştiren Adam | Rasim Özdenören
02:07
26 Temmuz 2024
Gül Yetiştiren Adam, uzun bir hikaye olarak kabul edilen bir romandır.
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23
Var Olmak | Nurettin Topçu
02:06
26 Temmuz 2024
Nurettin Topçu "Var olmak" isimli eserinde "neyi düşüneceğiz ve nasıl hareket edeceğiz" sorularını ele alır.
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24
El - İşarat Ve't - Tenbihat | İbn-i Sina
02:22
26 Temmuz 2024
İbn Sina'nın felsefe alanında yazdığı en son kitabı, felsefesinin özeti mahiyetindedir.
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25
Dede Korkut Hikayeleri
01:51
26 Temmuz 2024
Türklerin İslam öncesi hayatları anlatılırken bir yandan Müslümanlığı kabul etmiş toplumun İslam'a ait unsurlara yaklaşımı da aktarılır.
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26
Beş Şehir | Ahmet Hamdi Tanpınar
01:56
26 Temmuz 2024
Tanpınar'ın Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul gibi şehirleri şiirsel bir üslupla anlattığı deneme eserleridir.
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27
Safahat | Mehmet Akif Ersoy
02:57
26 Temmuz 2024
Mehmed Akif Ersoy’un (ö. 1936) yedi kitaptan oluşan şiir külliyatı.
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28
Hay Bin Yakzan | İbn Sina ve İbn Tufeyl
02:50
26 Temmuz 2024
İbn Sina ve İbn Tufeyl’in hikâye tarzında yazılmış felsefî eserleri.
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