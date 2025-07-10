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Kur'an Yolu
Vav TV
Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla en temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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01
162. Bölüm | Kur'an Neden Dost Seçiminde Bilinçli Olmayı Vurgular? | Kur'an Yolu
1:33:56
10 Temmuz 2025
İman ve kimlik bilinci arasında nasıl bir bağ var?
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02
161. Bölüm | Kur'an'a Göre Ceza Gerektiren Davranışlar | Kur'an Yolu
1:35:48
10 Temmuz 2025
Kur'an-ı Kerim'de geçen "el kesme" cezası nasıl yorumlanmalıdır?
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03
160. Bölüm | Kur'anî İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yöntemleri Nelerdir? | Kur'an Yolu
1:39:41
10 Temmuz 2025
"Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir." ayetini nasıl anlamalıyız?
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