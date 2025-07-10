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Kur'an Yolu
PODCAST

Kur'an Yolu

Vav TV

Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla en temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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