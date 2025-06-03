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Vav TV
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Medeniyet Mirası
Vav TV
Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla geçmişteki mdeniyetler hakkında edilen sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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01
161. Bölüm | Fatih Sultan Mehmed Döneminin İslam Medeniyetine Katkıları | Medeniyet Mirası
49:23
03 Haziran 2025
Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmed döneminin İslam medeniyeti açısından önemi
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02
160. Bölüm | Osmanlı'nın İslam Medeniyeti İçindeki Özgünlüğü | Medeniyet Mirası
00:00
03 Haziran 2025
İslam medeniyeti açısından "millet" kavramının önemi
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03
159. Bölüm | Medeniyet Perspektifi Açısından Terörsüz Türkiye'nin Önemi | Medeniyet Mirası
51:07
03 Haziran 2025
"İslam medeniyetinin duraklamasının üç nedeni: Moğol istilası, haçlı saldırıları ve batıni terörü"
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04
158. Bölüm | Hindistan ve Pakistan Savaşı Sebepleri | Medeniyet Mirası
51:08
22 Mayıs 2025
Medeniyetlerin çatışması açısından Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın sebepleri
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