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Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
PODCAST
Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
Vav TV
Senarist Ayşe Karaköse'nin sunumu ve Yönetmen Mesut Uçakan'ın katkılarıyla sinema hakkında yapılan sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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01
İslami Bakış Açısı İle Film Üretimi I Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
00:00
07 Eylül 2023
Sonsuz Kareler programının bu bölümünde "Sinemada İslami Bakış Açısı" konusu konuşuldu.
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