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01
Osman Şahin - 1. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:02:45
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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02
Osman Şahin - 2. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:00:18
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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03
Osman Şahin - 3. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:05:18
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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04
Osman Şahin - 4. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:01:46
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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05
Osman Şahin - 5. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:05:50
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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06
Osman Şahin - 6. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:03:26
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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07
Osman Şahin - 7. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
00:00
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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08
Osman Şahin - 8. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
00:00
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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09
Osman Şahin - 9. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
56:06
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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10
Osman Şahin - 10. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
59:20
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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11
Osman Şahin - 11. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:03:50
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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12
Osman Şahin - 12. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
00:00
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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13
Osman Şahin - 13. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:03:14
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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14
Osman Şahin - 14. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
57:38
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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16
Osman Şahin - 16. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:03:28
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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17
Osman Şahin - 17. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
57:11
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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18
Osman Şahin - 18. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:02:07
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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19
Osman Şahin - 19. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:02:05
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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20
Osman Şahin - 20. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:03:58
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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21
Osman Şahin - 21. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:06:37
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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22
Osman Şahin - 22. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:05:17
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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23
Osman Şahin - 23. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:00:54
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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24
Osman Şahin - 24. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:02:19
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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25
Osman Şahin - 25. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
59:52
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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26
Osman Şahin - 26. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
00:00
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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27
Osman Şahin - 27. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
57:12
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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28
Osman Şahin - 28. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
1:02:21
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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29
Osman Şahin - 29. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021
00:00
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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30
Osman Şahin - 30. Cüz (Hatim Duası) - Ramazan Mukabelesi 2021
00:00
07 Şubat 2023
Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.
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