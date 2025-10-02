×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Program Arşivi
Vav TV
Osmanlı Tarihinden Sayfalar
PODCAST
Osmanlı Tarihinden Sayfalar
Vav TV
Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun anlatımıyla Osmanlı Tarihinden Sayfalar...
DİNLE
Paylaş
Daha Fazla
01
4. Bölüm | İlk Merkeziyetçi Devlet Teşebbüsü: Yıldırım Bayezid Dönemi | Osmanlı Tarihinden Sayfalar
48:57
02 Ekim 2025
Yıldırım Bayezid döneminde Rumeli'de nereler fethedildi?
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
3. Bölüm | Osmanlı'nın Şehit Sultanı: I. Murad | Osmanlı Tarihinden Sayfalar
49:00
02 Ekim 2025
I. Murad döneminde Osmanlı'nın Anadolu beylikleri ile ilişkileri
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
2. Bölüm | Beylikten Devlet Olma Yolunda: Orhan Gazi Dönemi | Osmanlı Tarihinden Sayfalar
50:18
02 Ekim 2025
Osmanlı nasıl bir iskan politikası uyguluyordu?
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
1. Bölüm | Cihan Devletinin Kurucusu: Osman Gazi | Osmanlı Tarihinden Sayfalar
57:12
02 Ekim 2025
Türklerin Anadolu'ya yerleşme süreci
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2025
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git