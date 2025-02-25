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Pergelin Ayağı
Vav TV
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
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01
Modern İnsanın Bir Sabitesi Var mı? | Pergelin Ayağı
49:30
25 Şubat 2025
Vav TV'nin yeni programı Pergelin Ayağı, Mahmut Erol Kılıç'ın sunumuyla sizlerle...
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02
Evrensel Değerler İnsanlığın Ortak Düşünce Havuzudur | Pergelin Ayağı
46:45
25 Şubat 2025
Mahmut Erol Kılıç'ın sunumuyla Pergelin Ayağı programı sizlerle...
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