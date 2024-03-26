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Sahur Sevinci
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Sahur Sevinci
Vav TV
Sahur Sevinci programının bölümlerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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01
Duanın Kabul Olduğu Özel Vakitler Var Mı? | Sahur Sevinci 17.03.2024
2:14:06
26 Mart 2024
Duada ısrarcı olmak neden önemli?
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02
Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi | Sahur Sevinci 15.03.2024
2:17:11
26 Mart 2024
Kur'an'da imani ve ahlaki bir tavrın göstergesi olarak sabır ve namaz...
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03
Allah'a Karşı Kulluk Duyarlılığı İbadet Bilinci | Sahur Sevinci 14.04.2024
2:19:46
26 Mart 2024
Ramazanda Ümmet Bilincine Vakıf Olabilmek İçin Neler Yapmalıyız?
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04
İslam'ın temel esasları: İman ve İnanç | Sahur Sevinci 13.03.2024
00:00
25 Mart 2024
İman etmek bir müslüman için neden önemli?
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05
Manevi Hazineleriyle Oruç | Sahur Sevinci 12.03.2024
2:22:11
25 Mart 2024
Oruç müslümanın ahlaki yapısını nasıl şekillendirir?
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06
Ramazan Ayının Manevi İklimi | Sahur Sevinci 11.03.2024
2:24:09
25 Mart 2024
Mazlum coğrafyaların kurtuluşunda Ramazan'ı vesile kılmak nasıl mümkün olur?
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