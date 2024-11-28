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Tarihin İçinden
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Tarihin İçinden

Vav TV

Yüksek Mimar Prof. Dr. Suphi Saatçi, tarihimize ışık tutan mimari eserleri sizler için anlatıyor.
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