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Tarihin İçinden
Vav TV
Yüksek Mimar Prof. Dr. Suphi Saatçi, tarihimize ışık tutan mimari eserleri sizler için anlatıyor.
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01
İstanbul'un Manevi Duraklarından Eyüpsultan Camii | Tarihin İçinden
42:27
28 Kasım 2024
Tarihin İçinden programında bu hafta Eyüpsultan Camii anlatılıyor.
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02
Yedi Tepeli İstanbul'un Meşhur Camisi: Yavuz Sultan Selim Camii | Tarihin İçinden
43:58
27 Kasım 2024
Tarihin İçinden programında bu hafta Yavuz Sultan Selim Camii anlatılıyor.
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03
Mimar Sinan'ın Kalfalık Eseri: Süleymaniye Camii | Tarihin İçinden
42:59
26 Kasım 2024
Tarihin İçinden programında bu hafta Süleymaniye Camii anlatılıyor.
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