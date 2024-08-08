×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Program Arşivi
Vav TV
PODCAST
Ufuk Çizgisi
Vav TV
Büşra Özkan'ın sunumu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Bir ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla tarihte gerçekleşen önemli gelişmeler hakkında edilen sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
DİNLE
Paylaş
Daha Fazla
01
İnsanlığın Kadim Tutkusu: Uçmak I Ufuk Çizgisi
1:34:56
08 Ağustos 2024
Ufuk Çizgisi'nin bu bölümünde "İnsanlığın Kadim Tutkusu: Uçmak" konusu ele alındı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
Osmanlı Modern Deniz Teknolojileri I Ufuk Çizgisi
1:20:19
08 Ağustos 2024
Ufuk Çizgisi'nin bu bölümünde "Osmanlı Modern Deniz Teknolojileri" konusu ele alındı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
Geçmişten Günümüze Savaş Teknolojileri I Ufuk Çizgisi
1:42:18
08 Ağustos 2024
Ufuk Çizgisi'nin bu bölümünde "Geçmişten Günümüze Savaş Teknolojileri" konusu ele alındı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
Osmanlı Havacılık Tarihi I Ufuk Çizgisi
1:39:15
08 Ağustos 2024
Ufuk Çizgisi'nin bu bölümünde "Osmanlı Havacılık Tarihi" konusu ele alındı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
05
Osmanlı'da Ateşli Silahların Kullanımı I Ufuk Çizgisi
1:32:41
08 Ağustos 2024
Ufuk Çizgisi'nin bu bölümünde "Osmanlı'da Ateşli Silahların Kullanımı" konusu ele alındı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
06
Demiryolu Ulaşım Teknolojisindeki İlk Teşebbüsler I Ufuk Çizgisi
1:30:19
08 Ağustos 2024
Ufuk Çizgisi'nin bu bölümünde "Demiryolu Ulaşım Teknolojisindeki İlk Teşebbüsler" konusu ele alındı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2024
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git