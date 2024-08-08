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Ufuk Çizgisi
PODCAST

Ufuk Çizgisi

Vav TV

Büşra Özkan'ın sunumu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Bir ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla tarihte gerçekleşen önemli gelişmeler hakkında edilen sohbetleri dinleyebileceğiniz podcastler...
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