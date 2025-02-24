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Vaktin Nakdi
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Mustafa Akar'ın sunumu Ahmet Özhan'ın katkılarıyla Vaktin Nakdi sizlerle...
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01
Bir Vuslat Yıl Dönümü: Şeb-i Arus | Vaktin Nakdi
1:22:03
24 Şubat 2025
Şems-i Tebrizi ve Hz. Mevlana arsında nasıl bir muhabbet vardı?
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02
Değer Yargılarımız Hangi Unsurlardan Beslenir? | Vaktin Nakdi
1:18:18
24 Şubat 2025
Gündelik Hayatımıza Helal ve Haramlar Doğrultusunda Nasıl Yön Verebiliriz?
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03
Tarihselcilik, Beraberinde Hangi Düşünceleri Barındırır? | Vaktin Nakdi
1:25:32
24 Şubat 2025
Zekat, Sosyal Adalete Nasıl Katkı Sağlar?
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04
Hakk'ın Rızasını Kazanmak İçin Ne Yapabiliriz? | Vaktin Nakdi
1:17:49
24 Şubat 2025
Namaz Vakitlerinde Riayet Etmek Bize Neler Kazandırır?
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05
İslam bireyi mi, topluluğu mu esas alır? - Vaktin Nakdi
1:26:25
23 Şubat 2025
Vakit kavramı nasıl tanımlanabilir?
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