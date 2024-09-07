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Yön Veren Kadınlar
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Yön Veren Kadınlar programının bölümlerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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01
Osmanlı'da Kadına Verilen Haklar I Yön Veren Kadınlar
00:00
07 Eylül 2024
Osmanlı'da Kadınların En Fazla Yer Aldıkları Meslek Gurubu neydi?
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02
Hz. Fatıma'nın (r.a.) hayatı | Yön Veren Kadınlar
00:00
06 Eylül 2024
Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Kadınlar yeni bölümüyle sizlerle...
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03
Antik Dünyanın İlk Kadın Matematikçisi: Hypatia | Yön Veren Kadınlar
00:00
06 Eylül 2024
Hypatia'nın eğitiminde İskenderiye Kütüphanesinin Rolü...
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