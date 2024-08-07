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Yön Veren Komutanlar
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Yön Veren Komutanlar

Vav TV

Nice kutlu diyarı mümine yurt yapanlar... Onlar tarihe yön veren komutanlar...
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