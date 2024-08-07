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Nice kutlu diyarı mümine yurt yapanlar... Onlar tarihe yön veren komutanlar...
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01
Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar
00:00
07 Ağustos 2024
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Cahit Külekçi konuk oldu.
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02
Bir Komutan Olarak Hz. Ali | Yön Veren Komutanlar
00:00
07 Ağustos 2024
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03
Bir Komutan Olarak Hz. Osman | Yön Veren Komutanlar
00:00
08 Ağustos 2024
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Prof. Dr. Halis Aydemir konuk oldu.
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04
İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer | Yön Veren Komutanlar
00:00
08 Ağustos 2024
Hz. Ömer'in Fethettiği Topraklarda Uyguladığı Siyaset Nasıldı?
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05
Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar
00:00
08 Ağustos 2024
Hz. Ebubekir'in halife seçildikten sonra yaptığı konuşmayı nasıl anlamalıyız?
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06
Bir Komutan Olarak: Hz. Muhammed I Yön Veren Komutanlar
00:00
08 Ağustos 2024
Hz. Muhammed 'in ( S.A.V ) İslam'a Davet Metodu Nasıldı?
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