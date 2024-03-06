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Pusulam Rüzgar
ALBÜM

Pusulam Rüzgar

Melike Şahin

2021 2 Şarkı 08:16
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Pusulam Rüzgar

Şarkı Sözleri Melike Şahin, Mert Demir 04:08
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