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7/24 Dinle Pyotr İlyiç Çaykovski

Pyotr İlyiç Çaykovski

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

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01

Swan Lake - Kuğu Gölü

02

None But The Lonely Hearts

03

Valse Sentimentale

04

Nutcracker suite, Dance of The Reed Flutes

05

Nutcracker suite, Chinese Dance

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Çalma Listeleri

Gece Devriyesi | Klasik Müzik

Gece Devriyesi | Klasik Müzik

Yıldızlı Gece | Klasik Müzik

Yıldızlı Gece | Klasik Müzik

Aşıklar | Klasik Müzik

Aşıklar | Klasik Müzik

Pyotr İlyiç Çaykovski

Pyotr İlyiç Çaykovski

Bulutların Üzerinde Yolculuk | Klasik Müzik

Bulutların Üzerinde Yolculuk | Klasik Müzik

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