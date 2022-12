Tonight I'm gonna have myself a real good time I feel alive And the world I'll turn it inside out, yeah I'm floating around in ecstasy So, (don't stop me now) (Don't stop me) 'Cause I'm having a good time, having a good time *** I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger Defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go, go, go, there's no stopping me *** I'm burnin' through the sky, yeah 200 degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit I'm travelling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you *** I'm having such a good time I'm having a ball (Don't stop me now) If you wanna have a good time Just give me a call (Don't stop me now) 'Cause I'm having a good time (Don't stop me now) Yes, I'm havin' a good time I don't want to stop at all, yeah *** I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course I am a satellite I'm out of control I am a sex machine ready to reload like an atom bomb About to oh, oh, oh, oh, oh, explode *** I'm burnin' through the sky, yeah 200 degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit I'm travelling at the speed of light I wanna make a supersonic woman of you *** Hey, hey, hey (Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh) I like it (Don't stop me, don't stop me) Have a good time, good time (Don't stop me, don't stop me) Woah Let loose, honey, all right *** Oh, I'm burnin' through the sky, yeah 200 degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit (hey) I'm travelling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you (hey, hey) *** I'm having such a good time I'm having a ball (Don't stop me now) If you wanna have a good time (ooh, alright) Just give me a call (Don't stop me now) 'Cause I'm having a good time (hey, hey) (Don't stop me now) Yes, I'm havin' a good time I don't want to stop at all *** Ah, da, da, da, da Da, da, ah, ah Ah, da, da, ah, ah, ah Ah, da, da Ah, da, da, ah, ah Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh *** Bu gece gerçekten çok eğleneceğim Capcanlı hissediyorum ve Dünya alt üst oluyor gibi Mutluluktan uçuyorum Durdurmayın beni şimdi, durdurmayın beni! Çünkü eğleniyorum, eğleniyorum *** Gökyüzüne fırlayan bir kuyruklu yıldız gibiyim Yerçekimine karşı gelen bir kaplan gibi Godiva gibi geçip giden bir yarış arabasıyım Gideceğim gideceğim gideceğim Beni durduramazsınız ** Gökyüzünde parlıyorum 200 derece* Bu yüzden lakabım Bay Fahrenheit Işık hızında seyahat ediyorum Seni süpersonik bir adama çevirmek istiyorum *** Durdurmayın beni, çünkü çok eğleniyorum Balodayım durdurmayın beni Eğlenmek istiyorsanız aramanız yeter Durdurmayın beni(çünkü eğleniyorum) Durdurmayın beni(evet eğleniyorum) Hiç durmak istemiyorum *** Mars'a giden bir uzay gemisiyim Çarpışma rotasındayım Bir uyduyum, kontrolden çıktım Bir seks makinasıyım, harekete hazırım Patlamak üzere olan bir A-a-a-a atom bombasıyım *** Gökyüzünde parlıyorum 200 derece Bu yüzden lakabım Bay Fahrenheit Işık hızında seyahat ediyorum Seni süpersonik bir kadına çevirmek istiyorum *** Durdurmayın beni durdurmayın beni durdurmayın beni Hey hey hey Durdurmayın beni durdurmayın beni Oh Oh Oh(seviyorum bunu) Durdurmayın beni siz de eğlenin Durdurmayın beni durdurmayın beni Oh Oh Tamamdır Gökyüzünde parlıyorum 200 derece Bu yüzden lakabım Bay Fahrenheit Işık hızında seyahat ediyorum Seni süpersonik bir kadına çevirmek istiyorum *** Durdurmayın beni, çünkü çok eğleniyorum Balodayım durdurmayın beni Eğlenmek istiyorsanız aramanız yeter Durdurmayın beni(çünkü eğleniyorum) Durdurmayın beni(evet eğleniyorum) Hiç durmak istemiyorum