I Want To Break Free Şarkı Sözleri
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Queen
I Want To Break Free
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I want to break free
I want to break free
I want to break free from your lies
You're so self satisfied I don't need you
I've got to break free
God knows, God knows I want to break free
***
I've fallen in love
I've fallen in love for the first time
And this time I know it's for real
I've fallen in love, yeah
God knows, God knows I've fallen in love
***
It's strange but it's true
Hey, I can't get over the way you love me like you do
***
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh how I want to be free, baby
Oh how I want to be free
Oh how I want to break free
***
But life still goes on
I can't get used to living without, living without
Living without you by my side
I don't want to live alone, hey
God knows, got to make it on my own
So baby can't you see
***
I've got to break free
I've got to break free
I want to break free, yeah
***
I want, I want, I want
I want to break free
Ooh yeah
I want to break - yeah eah
***
Özgür olmak istiyorum
Özgür olmak istiyorum
Yalanlarından kurtulmak istiyorum.
Kendini tatmin ettin. sana ihtiyacım yok.
Kurtulmalıyım.
Tanrı bilir, tanrı bilir özgür olmak istiyorum
***
Aşık oldum
Aşk ilk defa aşık oldum
Ve bu sefer gerçek olduğunu biliyorum
Aşık oldum, Evet
Tanrı bilir, tanrı bilir aşık oldum.
***
Bu garip ama doğru
Hey, beni sevdiğin gibi unutamıyorum.
Ama emin olmam gerekiyor
O kapıdan çıktığımda
Oh, nasıl özgür olmak istiyorum, bebeğim
***
Oh nasıl özgür olmak istiyorum
Oh, nasıl özgür olmak istiyorum
Ama hayat hala devam ediyor
Onsuz yaşamaya alışamıyorum, onsuz yaşamak
Yanımda sensiz yaşamak
***
Ben yalnız yaşamak istemiyorum, hey
Tanrı bilir, kendi başıma halletmeliyim.
Bu yüzden bebeğim görmüyor musun
Kurtulmalıyım.
***
Kurtulmalıyım.
Özgür olmak istiyorum, Evet
İstiyorum, istiyorum, istiyorum
***
Özgür olmak istiyorum
Ooh Evet
Kırmak istiyorum-Evet eah