I want to break free I want to break free I want to break free from your lies You're so self satisfied I don't need you I've got to break free God knows, God knows I want to break free *** I've fallen in love I've fallen in love for the first time And this time I know it's for real I've fallen in love, yeah God knows, God knows I've fallen in love *** It's strange but it's true Hey, I can't get over the way you love me like you do *** But I have to be sure When I walk out that door Oh how I want to be free, baby Oh how I want to be free Oh how I want to break free *** But life still goes on I can't get used to living without, living without Living without you by my side I don't want to live alone, hey God knows, got to make it on my own So baby can't you see *** I've got to break free I've got to break free I want to break free, yeah *** I want, I want, I want I want to break free Ooh yeah I want to break - yeah eah *** Özgür olmak istiyorum Özgür olmak istiyorum Yalanlarından kurtulmak istiyorum. Kendini tatmin ettin. sana ihtiyacım yok. Kurtulmalıyım. Tanrı bilir, tanrı bilir özgür olmak istiyorum *** Aşık oldum Aşk ilk defa aşık oldum Ve bu sefer gerçek olduğunu biliyorum Aşık oldum, Evet Tanrı bilir, tanrı bilir aşık oldum. *** Bu garip ama doğru Hey, beni sevdiğin gibi unutamıyorum. Ama emin olmam gerekiyor O kapıdan çıktığımda Oh, nasıl özgür olmak istiyorum, bebeğim *** Oh nasıl özgür olmak istiyorum Oh, nasıl özgür olmak istiyorum Ama hayat hala devam ediyor Onsuz yaşamaya alışamıyorum, onsuz yaşamak Yanımda sensiz yaşamak *** Ben yalnız yaşamak istemiyorum, hey Tanrı bilir, kendi başıma halletmeliyim. Bu yüzden bebeğim görmüyor musun Kurtulmalıyım. *** Kurtulmalıyım. Özgür olmak istiyorum, Evet İstiyorum, istiyorum, istiyorum *** Özgür olmak istiyorum Ooh Evet Kırmak istiyorum-Evet eah