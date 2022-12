She keeps her Moët et Chandon In her pretty cabinet "Let them eat cake, " she says Just like Marie Antoinette A built-in remedy For Khrushchev and Kennedy At anytime an invitation You can't decline *** Caviar and cigarettes Well versed in etiquette Extraordinarily nice *** She's a Killer Queen Gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Anytime *** Recommended at the price Insatiable an appetite Wanna try? *** To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness Met a man from China Went down to Geisha Minor Then again incidentally If you're that way inclined *** Perfume came naturally from Paris (naturally) For cars she couldn't care less Fastidious and precise *** She's a Killer Queen Gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Anytime *** Drop of a hat she's as willing as Playful as a pussy cat Then momentarily out of action Temporarily out of gas To absolutely drive you wild, wild She's out to get you *** She's a Killer Queen Gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Anytime *** Recommended at the price Insatiable an appetite Wanna try? You wanna try *** Vitrininde hep bir Moët et Chandon bulunur (ekmek bulamıyorlarsa)"Pasta Yesinler!" der Tıpkı Marie Antoinette gibi Kruşçev ve Kennedy için Sonradan gelen bir çözüm Ve reddedemeyeceğiniz Zamansız bir davetiye *** Havyar ve sigara Görgüyle servis edilir İyinin de ötesinde iyidir! *** O bir katil kraliçedir Barut ve jelatin*** Lazer ışınları ve dinamit Aklınızı başınızdan alma garantisiyle!(hem de her zaman) *** Yüksek kaliteye yüksek ücret Doyumsuz bir iştah, Denemek ister miydiniz? *** Karışıklıklardan sakınmak için Asla aynı adresi kullanmaz Konuşurken de Bir barones kesilir Çin'den bir adamla tanışmış Geyşa Minah’a gitti. *** Eğiliminiz o yönde ise Tavsiye edilir *** Parfümü tabi ki Paris'ten gelir(tabi ki) Ama arabaları zerre umursamaz Tatmini güç ve kesin biridir *** O bir katil kraliçedir Barut ve jelatin Lazer ışınları ve dinamit Aklınızı başınızdan alma garantisiyle!(hem de her zaman) *** Bir anlığına yavru bir kedi Gibi oyuncu kesilir. Sonra bir anlığına servis dışı, Yakıtı bitiverir. Sizi delirtir, delirtir Her şeyiyle müşterileri kapmaya hazırdır *** O bir katil kraliçedir Barut ve jelatin Lazer ışınları ve dinamit Aklınızı başınızdan alma garantisiyle!(hem de her zaman) *** Yüksek kaliteye yüksek ücret Doyumsuz bir iştah, Denemek ister miydiniz? Tabii ki istersiniz...