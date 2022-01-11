Killer Queen Şarkı Sözleri
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She keeps her Moët et Chandon
In her pretty cabinet
"Let them eat cake, " she says
Just like Marie Antoinette
A built-in remedy
For Khrushchev and Kennedy
At anytime an invitation
You can't decline
***
Caviar and cigarettes
Well versed in etiquette
Extraordinarily nice
***
She's a Killer Queen
Gunpowder, gelatine
Dynamite with a laser beam
Guaranteed to blow your mind
Anytime
***
Recommended at the price
Insatiable an appetite
Wanna try?
***
To avoid complications
She never kept the same address
In conversation
She spoke just like a baroness
Met a man from China
Went down to Geisha Minor
Then again incidentally
If you're that way inclined
***
Perfume came naturally from Paris (naturally)
For cars she couldn't care less
Fastidious and precise
***
She's a Killer Queen
Gunpowder, gelatine
Dynamite with a laser beam
Guaranteed to blow your mind
Anytime
***
Drop of a hat she's as willing as
Playful as a pussy cat
Then momentarily out of action
Temporarily out of gas
To absolutely drive you wild, wild
She's out to get you
***
She's a Killer Queen
Gunpowder, gelatine
Dynamite with a laser beam
Guaranteed to blow your mind
Anytime
***
Recommended at the price
Insatiable an appetite
Wanna try?
You wanna try
***
Vitrininde hep bir
Moët et Chandon bulunur
(ekmek bulamıyorlarsa)"Pasta Yesinler!" der
Tıpkı Marie Antoinette gibi
Kruşçev ve Kennedy için
Sonradan gelen bir çözüm
Ve reddedemeyeceğiniz
Zamansız bir davetiye
***
Havyar ve sigara
Görgüyle servis edilir
İyinin de ötesinde iyidir!
***
O bir katil kraliçedir
Barut ve jelatin***
Lazer ışınları ve dinamit
Aklınızı başınızdan alma garantisiyle!(hem de her zaman)
***
Yüksek kaliteye yüksek ücret
Doyumsuz bir iştah,
Denemek ister miydiniz?
***
Karışıklıklardan sakınmak için
Asla aynı adresi kullanmaz
Konuşurken de
Bir barones kesilir
Çin'den bir adamla tanışmış
Geyşa Minah’a gitti.
***
Eğiliminiz o yönde ise
Tavsiye edilir
***
Parfümü tabi ki Paris'ten gelir(tabi ki)
Ama arabaları zerre umursamaz
Tatmini güç ve kesin biridir
***
O bir katil kraliçedir
Barut ve jelatin
Lazer ışınları ve dinamit
Aklınızı başınızdan alma garantisiyle!(hem de her zaman)
***
Bir anlığına yavru bir kedi
Gibi oyuncu kesilir.
Sonra bir anlığına servis dışı,
Yakıtı bitiverir.
Sizi delirtir, delirtir
Her şeyiyle müşterileri kapmaya hazırdır
***
O bir katil kraliçedir
Barut ve jelatin
Lazer ışınları ve dinamit
Aklınızı başınızdan alma garantisiyle!(hem de her zaman)
***
Yüksek kaliteye yüksek ücret
Doyumsuz bir iştah,
Denemek ister miydiniz?
Tabii ki istersiniz...