Somebody To Love Şarkı Sözleri
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Can anybody find me somebody to love?
Biri bana sevebileceğim birini bulabilir mi?
***
Each morning I get up I die a little
Her sabah uyandığımda biraz ölüyorum
Can barely stand on my feet
Zar zor ayakta duruyorum
Take a look in the mirror and cry
Aynada kendime bakıyor ve ağlıyorum
Lord what you’re doing to me
Tanrım bana ne yapıyorsun?
I have spent all my years in believing you
Tüm yıllarımı sana inanarak geçirdim
But I just can’t get no relief, Lord
Ama hiç rahat bir nefes alamıyorum, Tanrım
***
Somebody
Biri
Ooh somebody
Oh biri
Can anybody find me
Biri bana bulabilir mi
Somebody to love?
Sevebileceğim birini?
***
I work hard
Sıkı çalışırım
Every day of my life
Hayatımın her günü
I work til’ I ache my bones
Kemiklerim ağrıyana kadar çalışırım
At the end (at the end of the day)
Sonunda (Günün sonunda)
I take home my hard-earned pay all on my own
Zar zor kazandığım paramla yapayalnız eve giderim
I get down on my knees
Dizlerimin üstüne çöker
And I start to pray (praise the Lord)
Ve dua etmeye başlarım (Tanrı’ya yalvarmaya)
Til’ the tears run down from my eyes, Lord
Ta ki gözlerimden yaşlar gelene kadar, Tanrım
***
Somebody (somebody)
Biri
Ooh somebody
Oh biri
Can anybody find me
Biri bana bulabilir mi
Somebody to love?
Sevebileceğim birini?
***
(He works hard)
Sıkı çalışır
Everyday
Her gün
I try and I try and I try
Deniyorum ve deniyorum ve deniyorum
But everybody wants to put me down
Ama herkes beni indirmeyi istiyor
They say I’m goin’ crazy
Çıldırdığımı söylüyorlar
They say I got a lot of water in my brain
Beynimin sulandığını
No, I got no common sense
Hayır, hiç sağduyumun olmadığını
Got nobody left to believe
İnanacak kimsem kalmadı
No, no, no, no
Hayır, hayır, hayır, hayır
***
Ooh somebody
Oh biri
Ooh somebody
Oh biri
Can anybody find me
Biri bana bulabilir mi
Somebody to love?
Sevebileceğim birini?
***
Got no feel, I got no rhythm
Hiçbir şey hissetmiyorum, ahengim yok
I just keep losing my beat
Ritmimi kaçırıp duruyorum
I’m okay, I’m alright
İyiyim, iyiyim
I ain’t gonna face no defeat
Yenilgiyi kabul etmeyeceğim
I just gotta get out of this prison cell
Sadece bu hücreden çıkmam gerekiyor
Someday I’m gonna be free, Lord
Bir gün özgür olacağım, Tanrım
***
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
Find me somebody to love
Bana sevebileceğim birini bul
***
Somebody (somebody)
Biri
Somebody (somebody)
Biri
Somebody (find me)
Biri bana bulsun
(Somebody find me somebody to love)
Biri bana sevebileceğim birini bulsun
Can (anybody find me)
Biri bana bulabilir mi
Somebody to love?
Sevebileceğim birini