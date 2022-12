Can anybody find me somebody to love? Biri bana sevebileceğim birini bulabilir mi? *** Each morning I get up I die a little Her sabah uyandığımda biraz ölüyorum Can barely stand on my feet Zar zor ayakta duruyorum Take a look in the mirror and cry Aynada kendime bakıyor ve ağlıyorum Lord what you’re doing to me Tanrım bana ne yapıyorsun? I have spent all my years in believing you Tüm yıllarımı sana inanarak geçirdim But I just can’t get no relief, Lord Ama hiç rahat bir nefes alamıyorum, Tanrım *** Somebody Biri Ooh somebody Oh biri Can anybody find me Biri bana bulabilir mi Somebody to love? Sevebileceğim birini? *** I work hard Sıkı çalışırım Every day of my life Hayatımın her günü I work til’ I ache my bones Kemiklerim ağrıyana kadar çalışırım At the end (at the end of the day) Sonunda (Günün sonunda) I take home my hard-earned pay all on my own Zar zor kazandığım paramla yapayalnız eve giderim I get down on my knees Dizlerimin üstüne çöker And I start to pray (praise the Lord) Ve dua etmeye başlarım (Tanrı’ya yalvarmaya) Til’ the tears run down from my eyes, Lord Ta ki gözlerimden yaşlar gelene kadar, Tanrım *** Somebody (somebody) Biri Ooh somebody Oh biri Can anybody find me Biri bana bulabilir mi Somebody to love? Sevebileceğim birini? *** (He works hard) Sıkı çalışır Everyday Her gün I try and I try and I try Deniyorum ve deniyorum ve deniyorum But everybody wants to put me down Ama herkes beni indirmeyi istiyor They say I’m goin’ crazy Çıldırdığımı söylüyorlar They say I got a lot of water in my brain Beynimin sulandığını No, I got no common sense Hayır, hiç sağduyumun olmadığını Got nobody left to believe İnanacak kimsem kalmadı No, no, no, no Hayır, hayır, hayır, hayır *** Ooh somebody Oh biri Ooh somebody Oh biri Can anybody find me Biri bana bulabilir mi Somebody to love? Sevebileceğim birini? *** Got no feel, I got no rhythm Hiçbir şey hissetmiyorum, ahengim yok I just keep losing my beat Ritmimi kaçırıp duruyorum I’m okay, I’m alright İyiyim, iyiyim I ain’t gonna face no defeat Yenilgiyi kabul etmeyeceğim I just gotta get out of this prison cell Sadece bu hücreden çıkmam gerekiyor Someday I’m gonna be free, Lord Bir gün özgür olacağım, Tanrım *** Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul Find me somebody to love Bana sevebileceğim birini bul *** Somebody (somebody) Biri Somebody (somebody) Biri Somebody (find me) Biri bana bulsun (Somebody find me somebody to love) Biri bana sevebileceğim birini bulsun Can (anybody find me) Biri bana bulabilir mi Somebody to love? Sevebileceğim birini