Mm ba ba de Um bum ba de Um bu bu bum da de *** Pressure pushing down on me Üzerime baskı yapıyor Pressing down on you no man ask for Kimse istemeden sıkıştırıyor Under pressure - that burns a building down Baskı altında – bu yapı çöküyor Splits a family in two Bir aile ikiye bölünüyor Puts people on streets İnsanları sokaklara düşürüyor *** Um ba ba be Um ba ba be De day da Ee day da - that's o.k. (tamam) *** It's the terror of knowing Bilgi terörü bu What the world is about Dünyada neler oluyor Watching some good friends İyi dostları izleyip Screaming 'Let me outBeni rahat bırak diye çığlık atarak Pray tomorrow - gets me higher Yarın dua et, daha yükselmek için Pressure on people - people on streets Üzerlerine baskıyla – insanlar sokaklarda Day day de mm hm Da da da ba ba O.k. Tamam *** Chippin' around - kick my brains around the floor Etrafta sürtüyor- beynimi yerlere saç These are the days it never rains but it pours Hiç yağmur yağmayan ama damlayan günler bunlar *** Ee do ba be Ee da ba ba ba Um bo bo Be lap *** People on streets - ee da de da de Sokaklarda insanlar *** It's the terror of knowing Bilgi terörü bu What the world is about Dünyada neler oluyor Watching some good friends İyi dostları izleyip Screaming 'Let me out Beni rahat bırak diye çığlık atarak *** Pray tomorrow - gets me higher Yarın dua et, daha yükselmek için Pressure on people - people on streets Üzerlerine baskıyla – insanlar sokaklarda Turned away from it all like a blind man Kör bir adam gibi her şeyden uzaklaştı Sat on a fence but it don't work Bir parmaklığın ardındaydı ama işe yaramadı *** Keep coming up with love Aşkı korumaya devam etti but it's so slashed and torn Ama parçalanmış ve dağılmıştı Why - why - why ? Neden? Love love love love love Aşk *** Insanity laughs under pressure we're cracking Çılgınlık gülüyor baskı altında biz tükenirken Can't we give ourselves one more chance Kendimize birer şans daha veremez miyiz Why can't we give love that one more chance Neden aşka tekrar veremiyoruz o şansı Why can't we give love give love give love give love Neden veremiyoruz aşkı *** 'Cause love's such an old fashioned word Çünkü aşk modası geçmiş bir kelimedir And love dares you to care for Ve aşk sana önemseme cesaretini verir The people on the edge of the night Gecenin kıyısındaki insanları And loves dares you to change our way of Ve aşk sana değiştirme cesaretini verir *** Caring about ourselves Kendini umursamamayı This is our last dance Bu bizim son dansımız This is our last dance Bu bizim son dansımız This is ourselves Bu kendimiziz *** Under pressure Baskı altında Under pressure Baskı altında Pressure Baskı