Under Pressure Şarkı Sözleri
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Mm ba ba de
Um bum ba de
Um bu bu bum da de
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Pressure pushing down on me
Üzerime baskı yapıyor
Pressing down on you no man ask for
Kimse istemeden sıkıştırıyor
Under pressure - that burns a building down
Baskı altında – bu yapı çöküyor
Splits a family in two
Bir aile ikiye bölünüyor
Puts people on streets
İnsanları sokaklara düşürüyor
***
Um ba ba be
Um ba ba be
De day da
Ee day da - that's o.k. (tamam)
***
It's the terror of knowing
Bilgi terörü bu
What the world is about
Dünyada neler oluyor
Watching some good friends
İyi dostları izleyip
Screaming 'Let me outBeni rahat bırak diye çığlık atarak
Pray tomorrow - gets me higher
Yarın dua et, daha yükselmek için
Pressure on people - people on streets
Üzerlerine baskıyla – insanlar sokaklarda
Day day de mm hm
Da da da ba ba
O.k.
Tamam
***
Chippin' around - kick my brains around the floor
Etrafta sürtüyor- beynimi yerlere saç
These are the days it never rains but it pours
Hiç yağmur yağmayan ama damlayan günler bunlar
***
Ee do ba be
Ee da ba ba ba
Um bo bo
Be lap
***
People on streets - ee da de da de
Sokaklarda insanlar
***
It's the terror of knowing
Bilgi terörü bu
What the world is about
Dünyada neler oluyor
Watching some good friends
İyi dostları izleyip
Screaming 'Let me out
Beni rahat bırak diye çığlık atarak
***
Pray tomorrow - gets me higher
Yarın dua et, daha yükselmek için
Pressure on people - people on streets
Üzerlerine baskıyla – insanlar sokaklarda
Turned away from it all like a blind man
Kör bir adam gibi her şeyden uzaklaştı
Sat on a fence but it don't work
Bir parmaklığın ardındaydı ama işe yaramadı
***
Keep coming up with love
Aşkı korumaya devam etti
but it's so slashed and torn
Ama parçalanmış ve dağılmıştı
Why - why - why ?
Neden?
Love love love love love
Aşk
***
Insanity laughs under pressure we're cracking
Çılgınlık gülüyor baskı altında biz tükenirken
Can't we give ourselves one more chance
Kendimize birer şans daha veremez miyiz
Why can't we give love that one more chance
Neden aşka tekrar veremiyoruz o şansı
Why can't we give love give love give love give love
Neden veremiyoruz aşkı
***
'Cause love's such an old fashioned word
Çünkü aşk modası geçmiş bir kelimedir
And love dares you to care for
Ve aşk sana önemseme cesaretini verir
The people on the edge of the night
Gecenin kıyısındaki insanları
And loves dares you to change our way of
Ve aşk sana değiştirme cesaretini verir
***
Caring about ourselves
Kendini umursamamayı
This is our last dance
Bu bizim son dansımız
This is our last dance
Bu bizim son dansımız
This is ourselves
Bu kendimiziz
***
Under pressure
Baskı altında
Under pressure
Baskı altında
Pressure
Baskı