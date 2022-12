I’ve paid my dues Borçlarımı ödedim Time after time Zaman geçtikçe I’ve done my sentence Hükmümü tamamladım But committed no crime Ama hiç suç işlemedim And bad mistakes Ve kötü hatalar I’ve made a few Yaptım birkaç tane I’ve had my share of sand kicked in my face Payıma düşeni aldım But I’ve come through Ama ayakta kaldım (And I need to go on and on, and on, and on) Ve ihtiyacım vardı devam etmeye, devam, devam, devam *** We are the champions, my friends Biz şampiyonlarız, arkadaşlarım And we’ll keep on fighting…till the end Ve savaşmaya devam edeceğiz.. sonuna kadar We are the champions, We are the champions Biz şampiyonlarız, biz şampiyonlarız No time for losers ’cause we are the champions… Kaybedenler için vaktimiz yok çünkü biz şampiyonlarıyız Of the world Dünyanın *** I’ve taken my bows Oklarımı aldım And my curtain calls Ve perdem açılıyor You brought me fame and fortune and everything that goes with it Bana şöhreti ve talihi getirdiniz ve onunla gelen her şeyi I thank you all Hepinize teşekkür ederim But it’s been no bed of roses Ama bu hep güllük gülistanlık olmadı No pleasure cruise Bu eğlence gezisi değildi I consider it a challenge before the whole human race Bunu bir meydan okuma olarak değerlendiriyorum tüm insan ırkının önünde And I ain’t gonna lose Ve kaybetmeyeceğim (And I need just go on and on, and on, and on) Ve ihtiyacım vardı devam etmeye, devam, devam, devam *** We are the champions, my friends Biz şampiyonlarız, arkadaşlarım And we’ll keep on fighting…till the end Ve savaşmaya devam edeceğiz.. sonuna kadar We are the champions, We are the champions Biz şampiyonlarız, biz şampiyonlarız No time for losers ’cause we are the champions… Kaybedenler için vaktimiz yok çünkü biz şampiyonlarıyız Of the world Dünyanın *** We are the champions, my friends Biz şampiyonlarız, arkadaşlarım And we’ll keep on fighting…till the end Ve savaşmaya devam edeceğiz.. sonuna kadar We are the champions, We are the champions Biz şampiyonlarız, biz şampiyonlarız No time for losers ’cause we are the champions… Kaybedenler için vaktimiz yok çünkü biz şampiyonlarıyız