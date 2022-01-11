We Are The Champions Şarkı Sözleri
Queen We Are The Champions şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Queen We Are The Champions şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan We Are The Champions sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Queen
We Are The Champions
Tüm Şarkıları
-
I’ve paid my dues
Borçlarımı ödedim
Time after time
Zaman geçtikçe
I’ve done my sentence
Hükmümü tamamladım
But committed no crime
Ama hiç suç işlemedim
And bad mistakes
Ve kötü hatalar
I’ve made a few
Yaptım birkaç tane
I’ve had my share of sand kicked in my face
Payıma düşeni aldım
But I’ve come through
Ama ayakta kaldım
(And I need to go on and on, and on, and on)
Ve ihtiyacım vardı devam etmeye, devam, devam, devam
***
We are the champions, my friends
Biz şampiyonlarız, arkadaşlarım
And we’ll keep on fighting…till the end
Ve savaşmaya devam edeceğiz.. sonuna kadar
We are the champions, We are the champions
Biz şampiyonlarız, biz şampiyonlarız
No time for losers ’cause we are the champions…
Kaybedenler için vaktimiz yok çünkü biz şampiyonlarıyız
Of the world
Dünyanın
***
I’ve taken my bows
Oklarımı aldım
And my curtain calls
Ve perdem açılıyor
You brought me fame and fortune and everything that goes with it
Bana şöhreti ve talihi getirdiniz ve onunla gelen her şeyi
I thank you all
Hepinize teşekkür ederim
But it’s been no bed of roses
Ama bu hep güllük gülistanlık olmadı
No pleasure cruise
Bu eğlence gezisi değildi
I consider it a challenge before the whole human race
Bunu bir meydan okuma olarak değerlendiriyorum tüm insan ırkının önünde
And I ain’t gonna lose
Ve kaybetmeyeceğim
(And I need just go on and on, and on, and on)
Ve ihtiyacım vardı devam etmeye, devam, devam, devam
***
We are the champions, my friends
Biz şampiyonlarız, arkadaşlarım
And we’ll keep on fighting…till the end
Ve savaşmaya devam edeceğiz.. sonuna kadar
We are the champions, We are the champions
Biz şampiyonlarız, biz şampiyonlarız
No time for losers ’cause we are the champions…
Kaybedenler için vaktimiz yok çünkü biz şampiyonlarıyız
Of the world
Dünyanın
***
We are the champions, my friends
Biz şampiyonlarız, arkadaşlarım
And we’ll keep on fighting…till the end
Ve savaşmaya devam edeceğiz.. sonuna kadar
We are the champions, We are the champions
Biz şampiyonlarız, biz şampiyonlarız
No time for losers ’cause we are the champions…
Kaybedenler için vaktimiz yok çünkü biz şampiyonlarıyız