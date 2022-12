Buddy, you’re a boy, make a big noise Dostum, sen bir çocuksun, gürültü çıkart Playing in the street, gonna be a big man someday Sokakta oynuyorsun, bir gün büyük bir adam olacaksın You got mud on your face, you big disgrace Yüzünde çamur var, büyük bir yüz karasısın Kicking your can all over the place, singing Kutunu her yere tekmeliyorsun, söylüyorsun *** We will, we will rock you Sizi, sizi sallayacağız We will, we will rock you Sizi, sizi sallayacağız *** Buddy, you’re a young man, hard man Dostum, sen genç bir adamsın, sıkı bir Shouting in the street, gonna take on the world someday Sokakta bağırıyorsun, bir gün dünyaya sahip olacaksın You got blood on your face, you big disgrace Yüzünde kan var, büyük bir yüz karasısın Waving your banner all over the place Bayrağını her yere sallıyorsun *** We will, we will rock you, sing it out Sizi, sizi sallayacağız, söyle We will, we will rock you Sizi, sizi sallayacağız *** Buddy, you’re an old man, poor man Dostum, sen yaşlı bir adamsın, zavallı bir adam Pleading with your eyes, gonna make you some peace someday Gözlerinle yalvarıyorsun, bir gün huzura ereceksin You got mud on your face, big disgrace Yüzünde çamur var, büyük bir yüz karasısın Somebody better put you back into your place Biri seni yerine koysa iyi olur *** We will, we will rock you, sing it Sizi, sizi sallayacağız, söyle We will, we will rock you, everybody Sizi, sizi sallayacağız, herkes We will, we will rock you, hmm Sizi, sizi sallayacağız, hmm *** We will, we will rock you, alright Sizi, sizi sallayacağız, tamam