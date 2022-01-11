Buddy, you’re a boy, make a big noise
Dostum, sen bir çocuksun, gürültü çıkart
Playing in the street, gonna be a big man someday
Sokakta oynuyorsun, bir gün büyük bir adam olacaksın
You got mud on your face, you big disgrace
Yüzünde çamur var, büyük bir yüz karasısın
Kicking your can all over the place, singing
Kutunu her yere tekmeliyorsun, söylüyorsun
***
We will, we will rock you
Sizi, sizi sallayacağız
We will, we will rock you
Sizi, sizi sallayacağız
***
Buddy, you’re a young man, hard man
Dostum, sen genç bir adamsın, sıkı bir
Shouting in the street, gonna take on the world someday
Sokakta bağırıyorsun, bir gün dünyaya sahip olacaksın
You got blood on your face, you big disgrace
Yüzünde kan var, büyük bir yüz karasısın
Waving your banner all over the place
Bayrağını her yere sallıyorsun
***
We will, we will rock you, sing it out
Sizi, sizi sallayacağız, söyle
We will, we will rock you
Sizi, sizi sallayacağız
***
Buddy, you’re an old man, poor man
Dostum, sen yaşlı bir adamsın, zavallı bir adam
Pleading with your eyes, gonna make you some peace someday
Gözlerinle yalvarıyorsun, bir gün huzura ereceksin
You got mud on your face, big disgrace
Yüzünde çamur var, büyük bir yüz karasısın
Somebody better put you back into your place
Biri seni yerine koysa iyi olur
***
We will, we will rock you, sing it
Sizi, sizi sallayacağız, söyle
We will, we will rock you, everybody
Sizi, sizi sallayacağız, herkes
We will, we will rock you, hmm
Sizi, sizi sallayacağız, hmm
***
We will, we will rock you, alright
Sizi, sizi sallayacağız, tamam