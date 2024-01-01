7/24 Dinle
Kime Ne Arkadaşım (feat. İskender Paydaş)
Kime Ne Arkadaşım (feat. İskender Paydaş) Şarkı Sözleri
Rabia Kime Ne Arkadaşım (feat. İskender Paydaş) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rabia Kime Ne Arkadaşım (feat. İskender Paydaş) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kime Ne Arkadaşım (feat. İskender Paydaş) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rabia
Kime Ne Arkadaşım (feat. İskender Paydaş)
Tüm Şarkıları
-
Bilmem kaç defa haksızlığa uğradıysak
Sevmemeye yemin edip koyulmaz yasak
Mesajlarla gülüyorsa ikimizinde yüzü
Düşünme, çok güleriz yüz yüze konuşsak
***
İnşallaha maşallaha bırakmayalım
Taktikle maktikle an ziyan olmasın
Hayırlısı deyip kenarda oturmayalım
Çok istersek olur bence neden olmasın
***
Telefon elimde uyuya kalmışım
Aklı bir karış uzak hayaller kurmuşum
Aşk insanın başına kaç defa gelir
Yürek benim severim kime ne arkadaşım!