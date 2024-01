Rachid Taha

Oh écoute-moi camarade Laisse tomber cette fille Tu m'entends Elle va te rendre malade Et tu vas souffrir longtemps * Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme * Mais elle ne t'a jamais aimé, Camarade Elle profite de toi et tu es content Même ses paroles elles sont froides Tu dois le sentir Pourtant * Regarde-toi bien dans la glace Et réfléchis c'est important Tu as choisis une épine, hélas Ce n'est pas une rose de printemps * Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme * Ne compte plus sur ses promesses Elle t'aimera pas Même à cent ans Elle t'a joué la double face Elle changera à chaque instant * Combien elle t'a pris pour un imbécile Mais toi tu trouves tout ça C'est bon Ne m'dis pas non c'est inutile Car pour moi Tu es un con * Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme * Sois un peu fier Laisse-la tranquille Elle se moque de toi Ça se voit, non ? Je te comprends Ce n'est pas facile Car où tu marches Tu cries son nom * Ce n'est pas pour tes beaux yeux Au fait, si elle t'a pris le bras Devant les gens Toi tu veux jouer Roméo et Juliette Mais elle ne pense Qu'à ses amants * Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme * Tu deviens soûlard À cause d'une fillette Toi, qui te crois intelligent Excuse-moi vraiment * Tu es bête Ce n'est pas de ta faute Monsieur Pigeon * Je t'en prie, oh camarade On dirait tu n'es pas là Moi je connais ces rigolades Je suis déjà passé par là * Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme Je sais bien que tu l'aimes Tu lui as donné ton âme * Mais qui est ce camarade ? Je parle seul Personne n'est là Alors c'est moi le camarade Le pauvre con Et me voilà