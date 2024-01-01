Ali'nin Türküsü Öğleninen ikindinin çağında Şu benim halimi gören ağlasın Bülbül uçtu baykuş öter bağımda Virane bahçeme giren ağlasın * Bayram geldi kına yakın destime Nazlı Sultan kapanmasın üstüme Göçümü yükledin gelin Azime Beni bu hallerde gören ağlasın * Anama söyleyin gelsin yanıma Zalim düğün sebep oldu canıma Müddeimum mustantık geldi yanıma Kanlı gömleğimi yuyan ağlasın * N’olu bu yarışı etmiyeyidim Atıma binip de gitmiyeyidim Ecel döşeğine yatmıyayidim Muradı koynunda kalan ağlasın * Anam gelmiş baş ucumda ağlıyor Nazlı yarim ciğerini dağlıyor Doktor gelmiş yarelerim bağlıyor Şu benim yaremi saran ağlasın * Ne kazandın felek sen bu oyundan Böyle yiğit çıkar mıydı soyundan Alaca’nın Eskiyapar köyünden Gelsin başucumda anam ağlasın * Aşık Haydar’ın da açık yaresi Ali’yi sorarsan canlar paresi Emir büyük yerden yoktur çaresi Götürüp mezara koyan ağlasın

Aşk Beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez

Ben Böyle Aşk Görmedim Havada aşk havası var Kanadı kırık kuş yarası var Bana küsmüş gidiyor gibi Benden uzak bir edası var Acep nedendir *** Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Aman gecenin leylindeyim Bir ezan sesi böler uykumu Sinende eller yatar Ben asıl bunun derdindeyim *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına

Dillere Düşeceğiz Seninle Dillere düşeceğiz seninle ille de biz düşecek Taze bahar dalları gibi çiçeklenecek Tadım tuzum olacaksın benim tadım tuzum olacak Yatağıma gireceksin benim ille de sen yatacak *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Bir gemi alacak bizi buralardan bir daha dönmeyecek Her yere gideceğiz seninle ille de biz gidecek Uzak ya da yakın oluruz bazen ah ne fark edecek Tuz kadar severiz biz hani buna kim son verecek? *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi