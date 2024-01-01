Yol Olayım Şarkı Sözleri
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seherde bir yıldız parlar ufuktan
baktım yar cemalin yıldıza benzer
gözüm yaşım sanki aktı oluktan
akar boz bulanık bir sele benzer
*
çıkmışsın göklere ermiyor elim
kör olasın desen dönmüyor dilim
seherden sehere güzel cemalin
olgunlaşmış dalda elmaya benzer
*
gözlerinin içi bağ ile bahçe
o güzel memeler benzer turunça
sen bi yalan dünya ben bir karınca
dünyada ömrümüz bir yele benzer
*
yaşım ilerledi geçti çağımız
baykuş kondu viran oldu bağımız
eridi kalmadı yürek yağımız
dağ başında tüten dumana benzer
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Bana bir şeyler oluyor gülüm
gün be gün dağlanırken
acılarla yüreğim
söyle deniz yüreklim
nazım gözlüm
nereye gitti ömrüm
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Yüreğim yanmada canım
Bir kor gibi
*
Yanıp giden şu sol yanım
Yanması gitmiyor gibi
*
Şuramda taşıdım canım
Bir giz gibi
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Bizim ilde bal kaymağı yemezler
İl sırrını yâd ellere demezler
Sen güzeli ben garibe vermezler
Sizin ilden güzel sevmeli değil
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Yuva kuran kuşlar gibi dalı dala eşler olduk
Bir şarkıya başlar gibi el tutuşup eşler olduk
*
Halk uğruna aşklar gibi acıları dişler gibi
Gurbet elde yaşlar gibi göz tutuşup eşler olduk
*
Önü dolu işler gibi ayrılığı taşlar gibi
Güzel günler düşler gibi kol tutuşup eşler olduk
*
Halk uğruna aşklar gibi acıları dişler gibi
Gurbet elde yaşlar gibi göz tutuşup eşler olduk
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Öğleninen ikindinin çağında
Şu benim halimi gören ağlasın
Bülbül uçtu baykuş öter bağımda
Virane bahçeme giren ağlasın
*
Bayram geldi kına yakın destime
Nazlı Sultan kapanmasın üstüme
Göçümü yükledin gelin Azime
Beni bu hallerde gören ağlasın
*
Anama söyleyin gelsin yanıma
Zalim düğün sebep oldu canıma
Müddeimum mustantık geldi yanıma
Kanlı gömleğimi yuyan ağlasın
*
N’olu bu yarışı etmiyeyidim
Atıma binip de gitmiyeyidim
Ecel döşeğine yatmıyayidim
Muradı koynunda kalan ağlasın
*
Anam gelmiş baş ucumda ağlıyor
Nazlı yarim ciğerini dağlıyor
Doktor gelmiş yarelerim bağlıyor
Şu benim yaremi saran ağlasın
*
Ne kazandın felek sen bu oyundan
Böyle yiğit çıkar mıydı soyundan
Alaca’nın Eskiyapar köyünden
Gelsin başucumda anam ağlasın
*
Aşık Haydar’ın da açık yaresi
Ali’yi sorarsan canlar paresi
Emir büyük yerden yoktur çaresi
Götürüp mezara koyan ağlasın
-
Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
(Nedem Nedem Geceden)
Şavkı Vurmuş Pencereden Bacadan
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Uykusuz Mu Kaldın Dünkü Geceden
(Nedem Nedem Geceden)
Uyan Uyan Yar Sinene Sar Beni
*
Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben
*
Yüce Dağ Başından Aşırdın Beni
(Nedem Nedem Yar Beni)
Tükenmez Derdlere Düşürdün Beni
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Madem Soysuz Bende Göynün Yoğudu
(Nedem Nedem Yoğudu)
Niye Doğru Yoldan Şaşırdın Beni
*
Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben
*
Aşağıdan Gelir Eli Boş Değil
(Nedem Nedem Boş Değil)
Söylerim Söylemez Gönlüm Hoş Değil
(Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş)
Bir Güzeli Bir Çirkine Vermişler
(Nedem Nedem Vermişler)
Baş Yastığı Kendisine Eş Değil
*
Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben
Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben
-
Hasretin içimde yandı
Dağlar yeşile boyandı
Kuşlar yuvasına döndü
Neredesin, gül yüzlüm
Neredesin, neredesin canım
*
Bahar gelir çiçek açar
Benim yüreğim dert açar
Bunca zaman gelir geçer
Neredesin, gül yüzlüm
Neredesin, neredesin canım
-
Gelen gitti gelen gitti
Ağlayan gülen gitti
Gülen gitti gülen gitti
*
Yerle yeri toprak bozuk
Gül ektim diken bitti, diken bitti
*
Serçe kulu, serçecik kanatların incecik
Uzun boylu gencecik, gencecik
-
Ayağında potini var zengin mi sandın
Her olur olmazı canım dengin mi sandın
Ay da geçti göremedim yâr seni
*
Merdivenden tıkır mıkır inişin
Cığıldaşır altın ile gümüşün
İlkten söz verip de canım sonra dönüşün
Ay da geçti göremedim yâr seni
*
Suya gider bir incecik yolu var
Sıktırmış kemeri canım ince beli var
Söylerim söylemez canım tatlı dili var
Ay da geçti göremedim yâr seni
*
Suya gider su testisin doldurur
Kınalı parmağın canım suya daldırır
O yârin bakışı canım beni öldürür
Ay da geçti göremedim yâr seni
*
Tren gelir acı acı seslenir
Yağmur yağar çift entere ıslanır
Zalim anan duyar canım sana seslenir
Ay da geçti göremedim yâr seni