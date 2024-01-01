Dugun Karşılamasi Yuva kuran kuşlar gibi dalı dala eşler olduk Bir şarkıya başlar gibi el tutuşup eşler olduk * Halk uğruna aşklar gibi acıları dişler gibi Gurbet elde yaşlar gibi göz tutuşup eşler olduk * Önü dolu işler gibi ayrılığı taşlar gibi Güzel günler düşler gibi kol tutuşup eşler olduk * Halk uğruna aşklar gibi acıları dişler gibi Gurbet elde yaşlar gibi göz tutuşup eşler olduk

Gülüm Bana bir şeyler oluyor gülüm gün be gün dağlanırken acılarla yüreğim söyle deniz yüreklim nazım gözlüm nereye gitti ömrüm

Yüreğim Yanmada Canım Yüreğim yanmada canım Bir kor gibi * Yanıp giden şu sol yanım Yanması gitmiyor gibi * Şuramda taşıdım canım Bir giz gibi

Bizim Ilde Bizim ilde bal kaymağı yemezler İl sırrını yâd ellere demezler Sen güzeli ben garibe vermezler Sizin ilden güzel sevmeli değil

Benzer seherde bir yıldız parlar ufuktan baktım yar cemalin yıldıza benzer gözüm yaşım sanki aktı oluktan akar boz bulanık bir sele benzer * çıkmışsın göklere ermiyor elim kör olasın desen dönmüyor dilim seherden sehere güzel cemalin olgunlaşmış dalda elmaya benzer * gözlerinin içi bağ ile bahçe o güzel memeler benzer turunça sen bi yalan dünya ben bir karınca dünyada ömrümüz bir yele benzer * yaşım ilerledi geçti çağımız baykuş kondu viran oldu bağımız eridi kalmadı yürek yağımız dağ başında tüten dumana benzer

Ali'nin Türküsü Öğleninen ikindinin çağında Şu benim halimi gören ağlasın Bülbül uçtu baykuş öter bağımda Virane bahçeme giren ağlasın * Bayram geldi kına yakın destime Nazlı Sultan kapanmasın üstüme Göçümü yükledin gelin Azime Beni bu hallerde gören ağlasın * Anama söyleyin gelsin yanıma Zalim düğün sebep oldu canıma Müddeimum mustantık geldi yanıma Kanlı gömleğimi yuyan ağlasın * N’olu bu yarışı etmiyeyidim Atıma binip de gitmiyeyidim Ecel döşeğine yatmıyayidim Muradı koynunda kalan ağlasın * Anam gelmiş baş ucumda ağlıyor Nazlı yarim ciğerini dağlıyor Doktor gelmiş yarelerim bağlıyor Şu benim yaremi saran ağlasın * Ne kazandın felek sen bu oyundan Böyle yiğit çıkar mıydı soyundan Alaca’nın Eskiyapar köyünden Gelsin başucumda anam ağlasın * Aşık Haydar’ın da açık yaresi Ali’yi sorarsan canlar paresi Emir büyük yerden yoktur çaresi Götürüp mezara koyan ağlasın

Ay Gecede Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden (Nedem Nedem Geceden) Şavkı Vurmuş Pencereden Bacadan (Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş) Uykusuz Mu Kaldın Dünkü Geceden (Nedem Nedem Geceden) Uyan Uyan Yar Sinene Sar Beni * Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben * Yüce Dağ Başından Aşırdın Beni (Nedem Nedem Yar Beni) Tükenmez Derdlere Düşürdün Beni (Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş) Madem Soysuz Bende Göynün Yoğudu (Nedem Nedem Yoğudu) Niye Doğru Yoldan Şaşırdın Beni * Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben * Aşağıdan Gelir Eli Boş Değil (Nedem Nedem Boş Değil) Söylerim Söylemez Gönlüm Hoş Değil (Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş) Bir Güzeli Bir Çirkine Vermişler (Nedem Nedem Vermişler) Baş Yastığı Kendisine Eş Değil * Dağlar Gışımış Yolcum Üşümüş Nasıl Edem Ben Dağlar Haramı Açma Yaramı Perişanım Ben

Nerdesin Hasretin içimde yandı Dağlar yeşile boyandı Kuşlar yuvasına döndü Neredesin, gül yüzlüm Neredesin, neredesin canım * Bahar gelir çiçek açar Benim yüreğim dert açar Bunca zaman gelir geçer Neredesin, gül yüzlüm Neredesin, neredesin canım

Gelen Gitti Gelen gitti gelen gitti Ağlayan gülen gitti Gülen gitti gülen gitti * Yerle yeri toprak bozuk Gül ektim diken bitti, diken bitti * Serçe kulu, serçecik kanatların incecik Uzun boylu gencecik, gencecik