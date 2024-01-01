Rafet El Roman

Kendini kandırdı bu aşkta İtiraf arzular inatla Muhtelif umutlarla karmakarışık Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden Karşılıklıdır her şey sandım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış İçime hep gam ve keder soluyunca anladım Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden Karşılıklıdır her şey sandım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış İçime hep gam ve keder soluyunca anladım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of

Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Yemin verdim, gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Yemin verdim, gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var *** Olmazsa olmazımsın Gözyaşım, yaralarımsın Senden başka kimim var *** Senden başka kimim var