Rafet El Roman

Kendini kandırdı bu aşkta İtiraf arzular inatla Muhtelif umutlarla karmakarışık Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden Karşılıklıdır her şey sandım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış İçime hep gam ve keder soluyunca anladım Ben hiç tereddüt etmeden sevdim, yalan nedir bilmeden Karşılıklıdır her şey sandım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın Aşk önce sevilene sonra sevene düşermiş Geriye tek keşkelerle kaldığımda anladım Aşk önce sevilenle, sonra sevenle kalırmış İçime hep gam ve keder soluyunca anladım Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım Artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anladım Adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm Günlerce yüzüme gülmüyordu, demiyordu canımsın of