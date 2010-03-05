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7/24 Dinle M.S.05.03.2010

M.S.05.03.2010 Şarkı Sözleri

Rafet El Roman M.S.05.03.2010 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rafet El Roman M.S.05.03.2010 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan M.S.05.03.2010 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rafet El Roman

Rafet El Roman

M.S.05.03.2010

  • Allah Biliyor

  • Akşamlar

  • Beş

  • Durma Yağmur Durma

  • Gidenin Dostu Olmaz

  • Koca Çınar

  • Müsait Bir Yer

  • Sen Gidiyorsun

  • Yolcu Yolunda Gerek

  • Sal Sensizliğini Üstüme

  • Gözyaşlarım Değil Onlar

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