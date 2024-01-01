Rafet El Roman

Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika A memo Burası New York, Amerika Evler karıştı bulutlara Nasıl bir yaşam? Nasıl bir zaman? O memo İnsanlar simsiyah, kızıl beyaz Sokaklar basketbol, müzik ve dans Nasıl bir yaşam? Nasıl bir zaman? Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika A memo Gece variller ateş ateş Etrafta sis duman ve cankiler O rapçiler ve rakçılar O memo Burası Teksas, Amerika Herkes çizme fötr, kot pantelon Öyle bir yaşam Not a memo Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, macera... Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika

Leyla Yine mi bela yine mi bela Nedir çektiğimiz Bize bu ceza bize bu ceza Ağır ey Tanrım *** Bize de bir şans bize de bir şans Tanı ey kaderim Fazla yaşamam fazla yaşamam Ah şu gençliğim... *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sana gelemem seni sevemem Soramıyorum seni Bizi bu yöre bizi bu töre Bir araya getirmez *** Sana da yazık bana da yazık Yazık her şeye Bu kara bela bu kara ceza Nedir çektiğimiz *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara *** Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım Sen gideli Leylam karardı dünyam Hiç yaşamadım bir şey anlamadım *** Leyla... Leyla Sarılsam sana canım dalsam rüyalara Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara *** Leyla... Leyla Uyusam dizlerinde dalsam rüyalara Leyla... Leyla Leylaaaaaam

Seni Seviyorum Sen bilemezsin, ne çektiriyor Yokluğun bana sevgilim Bitmez sorular Uzar geceler O düşünceler, üzüntüler *** Sen gençliğimin, büyük parçası Sen gençliğimin, anlamı Biz neler neler, yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi *** Sen gittiğin an, çaresiz kalır Aklım karışır, rahat edemem Moralim bozulur, canım sıkılır Sen bilemezsin daha neler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam Hangi yönünü, çok seviyorum? *** Biliyor musun sevgilim? Biraz içince Başın dönünce Anlatınca bana, o halini *** Sonra dalınca, derin bakışınca Gözlerindeki, o sevinç Bana sarılınca, sonra sorunca Ne kadar seni sevdiğimi *** Sen gittiğin an, biter cesaretim Uzar hedeflerim, hayallerim Bitmez sorular, dinmez kederim O düşünceler, üzüntüler *** Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum *** Sensiz yaşayamam Sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin Her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum ** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam *** Ve ooo an gelirde İşte o an, ben yaşayamam