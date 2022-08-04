Rafet El Roman

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ne olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda

Tanrı Misafiri Ömrümün son durağında Seni buldum yanımda Aşkımın son baharında Son yapraksın dalımda *** Bin keder yüklüyüm Gülmedi yüzüm Bir gece kalsın yanında Dinlensin gönlüm *** Böyle dertliyim Hasret çekerim Yoktur huzurum Ağlar gezerim *** Ben Tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinde Benimdir diyeyim Garibim yer ver Garibim yer ver *** Kalbimin esrarı Çözülsün varsın Böyle sevgi bu akşam Felek kıskansın

Aşk Defteri Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aradım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü Sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar *** Unuttum geçmişleri Unuttum o günleri Eski sevgilileri *** Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aradım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü Sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar